Συγκεκριμένα, είναι δημιούργημα της εταιρείας, GoldSikka και διαθέτει χρυσά νομίσματα, που ζυγίζουν μεταξύ 0,5 - 100 γραμμαρίων. Στήθηκε στην πόλη Χιντεραμπάντ στη νότια Ινδία.

«Αντί να πηγαίνει κανείς σε κοσμηματοπωλεία, μπορεί να έρθει εδώ απευθείας και να πάρει από εδώ νομίσματα», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της GoldSikka, Πρατάπ.

Να θυμίσουμε ότι η Ινδία είναι η δεύτερη σε κατανάλωση χρυσού χώρα διεθνώς.

Τα 2/3 της ζήτησης για χρυσό στην χώρα προέρχονται κυρίως από μη αστικές περιοχές.

Το «ATM χρυσού», που άρχισε να λειτουργεί το Σάββατο, μπορεί να αποθηκεύσει έως και 5 κιλά χρυσού. Οι πελάτες τοποθετούν τις πιστωτικές τους κάρτες στο μηχάνημα και επιλέγουν το βάρος του νομίσματος. Φυσικά, λόγω της μεγάλης αξίας αυτών, οι χρήστες, προφανώς και θα πρέπει να κρύβουν πάρα πολύ καλά το pin τους.

«Η όλη συναλλαγή πήρε λιγότερο από ένα λεπτό. Άρα, όποιος ψάχνει για επένδυση, νομίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να προμηθευτεί χρυσό», δήλωσε πελάτης που στάθηκε στην ουρά του ΑΤΜ για να αγοράσει χρυσά νομίσματα.

