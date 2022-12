Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη - σύμφωνα με το DW - στο εμπορικό κέντρο Altmarktgalerie, όπου μια μεγάλη περιοχή έχει αποκλειστεί.

Η αστυνομία ανέφερε επίσης ότι η κοντινή χριστουγεννιάτικη αγορά Striezelmarkt έχει κλείσει και ζήτησε από τους ντόπιους να μείνουν μακριά από την περιοχή.

Πολλά γερμανικά μέσα, ανάμεσά τους και η Bild, μετέδωσαν ότι άνδρας, οπλισμένος με πιστόλι, έχει καταφύγει σε κατάστημα εμπορικού κέντρου, αφού προηγουμένως άνοιξε πυρ στους χώρους ραδιοφωνικού σταθμού στην Δρέσδη.

Ο 40χρονος ένοπλος φέρεται να σκότωσε μία γυναίκα πριν καταφύγει στο εμπορικό κέντρο, και συγκεκριμένα τη μητέρα του.

Σύμφωνα με τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dresden, ο ένοπλος άνδρας εξακολουθεί να διαφεύγει της σύλληψης.

#Breaking: Just in - Reports of an active hostage situation at an shopping center in the old town of #Dresden, #Germany, reports of special police unit on the site, and German police telling people not to come close to the site. pic.twitter.com/Ej25Nb6Z4c