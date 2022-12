Έτσι, λοιπόν, και φέτος ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασιλική Σύζυγος, Καμίλα επέλεξαν φωτογραφία για την πρώτη τους επίσημη Χριστουγεννιάτικη κάρτα, η οποία, όπως και τα προηγούμενα χρόνια δεν είναι «στημένη», αλλά στιγμιότυπο φωτογράφου.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω εικόνα απαθανατίστηκε από τον Σαμ Χουσεΐν στη συγκέντρωση Braemar Royal Highland στις 3 Σεπτεμβρίου, δηλαδή λίγες μέρες πριν τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, στις 8 του ίδιου μήνα.

Να θυμίσουμε ότι η βασίλισσα, δεν είχε παρευρεθεί στην εκδήλωση λόγω της επιδείνωσης της υγείας της.

Η εικόνα, που κυκλοφόρησε από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, απαθανατίζει τον Βασιλιά σε προφίλ, ντυμένο με ένα τουίντ κοστούμι με κόκκινη, πράσινη και μπεζ γραβάτα.

Η γυναίκα του φορά ένα πράσινο κοστούμι, ασορτί καπέλο με μοτίβο φασιανού και σκουλαρίκια από μαργαριτάρια.

Η περσινή τους φωτογραφία, επίσης, «αυθόρμητη»

