Δέκα χρόνια μετά, οι κάτοικοι της πόλης του Κονέκτικατ, όπου σημειώθηκε η τραγωδία θα τιμήσουν την επέτειο με ολονυκτίες και καταθέτοντας λουλούδια σε ένα νέο μνημείο, που ανεγέρθηκε για τα θύματα.

Οι περισσότεροι, είτε συγγενείς και φίλοι των θυμάτων είτε του δράστη, τάσσονται «ανοικτά» κατά της οπλοκατοχής στην Αμερική.

«Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι έχουν περάσει 10 χρόνια», δήλωσε ο Πο Μάρεϊ, που ζούσε δίπλα στον 20χρονο δράστη και είναι πλέον ένθερμος ακτιβιστής υπέρ του περιορισμού των πυροβόλων όπλων. «Πιστεύω ότι παραμένει τραύμα στην κοινότητα».

Ο Μαρκ Μπάρντεν, πατέρας του 7χρονου Ντάνιελ , ο οποίος και σκοτώθηκε στο μακελειό στο Σάντι Χουκ, είναι ένας από τους πολλούς γονείς που στράφηκαν στον ακτιβισμό. Είναι συνιδρυτής της «Sandy Hook Promise», μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που έχει στόχο να εκπαιδεύσει δασκάλους και παιδιά να αναγνωρίζουν κάποια προειδοποιητικά σημάδια τα οποία θα τους βοηθούν να εντοπίζουν πιθανούς δράστες τέτοιων εγκλημάτων.

Ο Μπάρντεν δήλωσε ότι ελπίζει σήμερα οι άνθρωποι να αφιερώσουν ένα λεπτό, για να σκεφθούν όλα τα θύματα της βίας από τα πυροβόλα όπλα και να αναρωτηθούν τι μπορούν να κάνουν για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

Στις 19:00 τοπική ώρα, η εκκλησία St. Rose of Lima, όπου πήγαιναν πολλά από τα παιδιά, που δολοφονήθηκαν, θα τελέσει την ετήσια λειτουργία της στη μνήμη τους.

Είναι μία από τις πέντε εκκλησίες, όπου θα υπάρξουν λειτουργίες στη πόλη.

Μάλιστα, στη Νιουτάουν έχει δημιουργηθεί ένα μνημείο προς τιμή των θυμάτων, το οποίο αποτελείται από μία κυκλική, τεχνητή λίμνη, στο κέντρο της οποίας υπάρχει ένας πλάτανος, με τα ονόματα των θυμάτων να είναι γραμμένα πάνω σε πέτρες γύρω γύρω από τη λίμνη.

Το μνημείο βρίσκεται δίπλα στο νέο δημοτικό σχολείο που ανεγέρθηκε, αφού το Σάντι Χουκ κατεδαφίστηκε μετά το μακελειό.

In 2013, Newtown, Connecticut, formed a volunteer commission of a dozen local residents to discuss if, and how, they could design a memorial to the Sandy Hook victims. Parents requested gardens and solemnity and serenity. https://t.co/tjUpModnoD