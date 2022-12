«Ένας χιμπατζής θεωρείται ζώο που συνιστά αυξημένο κίνδυνο εφόσον βρεθεί έξω από το πάρκο, γίνεται επικίνδυνος για τη ζωή των ανθρώπων», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος του ομίλου Parks & Resorts που διαχειρίζεται τον ζωολογικό κήπο, Ανίκα Τροσέλιους.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά το μεσημέρι της Τετάρτης οι πέντε από τους επτά χιμπατζήδες του κήπου βγήκαν, για άγνωστους ακόμη λόγους, από τον περίβολό τους και βρέθηκαν να κυκλοφορούν ελεύθεροι στο πάρκο.

Η διαχειρίστρια εταιρεία υποστήριξε ότι «δεν συνιστούσε εναλλακτική λύση» να ναρκωθούν τα ζώα. «Για να ρίξουμε ένα αναισθητικό βελάκι πρέπει να βρεθούμε πολύ κοντά στο ζώο. Επίσης, πρέπει να περιμένουμε έως και δέκα λεπτά μέχρι να δράσει το αναισθητικό», εξήγησε, απαντώντας στις επικρίσεις που δέχτηκε για τη θανάτωση των ζώων.

Αν και το πάρκο ήταν κλειστό για το κοινό, το προσωπικό του εργαζόταν κανονικά.

Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί πολλές «δραπετεύσεις» από ζωολογικούς κήπους της Σουηδίας: στα τέλη Οκτωβρίου, μια βασιλική κόμπρα διέφυγε από το περίφημο πάρκο ερπετών του Σκάνσεν, στη Στοκχόλμη και ξαναβρέθηκε έπειτα από μία εβδομάδα. Έναν μήνα αργότερα το έσκασαν και δύο κουκουβάγιες από το ίδιο πάρκο.

Horrific and heartbreaking news out of Sweden. We're so sorry for these chimpanzees. For many nonhuman animals, death is their only escape from imprisonment in zoos. https://t.co/hQSbu9PHkS