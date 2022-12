Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη ένας τραυματίστηκε χθες, Κυριακή, σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Τορόντο, στον ανατολικό Καναδά, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο δράστης έχει επίσης πέσει νεκρός έπειτα από ανταλλαγή πυρών με τις δυνάμεις της τάξης, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Τζιμ Μακσουίν, επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας, ο οποίος διευκρίνισε ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε κτίριο κατοικιών.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο και η κατάστασή του δεν κρίνεται σοβαρή.

Νωρίς το βράδυ η αστυνομία έλαβε μία κλήση για πυροβολισμούς και «μόλις έφτασαν στο σημείο, οι αστυνομικοί ήρθαν αντιμέτωποι με μια φοβερή σκηνή με πολλούς νεκρούς», εξήγησε ο Μακσουίν.

Τα θύματα εντοπίστηκαν σε διάφορα διαμερίσματα της πολυκατοικίας, η οποία βρίσκεται στην Βόγκαν, μια πόλη περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια του Τορόντο.

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας απομακρύνθηκαν από το κτίριο και δεκάδες ασθενοφόρα και αστυνομικά οχήματα έσπευσαν στην περιοχή, όπως μετέδωσαν τα καναδικά μέσα ενημέρωσης.

Τώρα η αστυνομία αναζητά τα κίνητρα του δράστη και αν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ αυτού και των θυμάτων. Προς το παρόν δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα η ταυτότητά του, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι έδρασε μόνος του.

