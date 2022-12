Συγκεκριμένα, είπε πως θα αποχωρήσει μόλις «βρει κάποιον αρκετά παλαβό» για να τον αντικαταστήσει, εξηγώντας πως κατόπιν θα επικεντρωθεί στη διεύθυνση των ομάδων «μηχανικών λογισμικού και των εξυπηρετητών».

Ο πολυδισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης πήρε την απόφαση μετά τη δημοσκόπηση, που ξεκίνησε ο ίδιος τη Δευτέρα, ρωτώντας αν έπρεπε να αποχωρήσει από τη διεύθυνση του Twitter ή όχι. Το 57% των κάπου 17 εκατομμυρίων χρηστών του ιστότοπου, που ψήφισαν έδωσε θετική απάντηση.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.