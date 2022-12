Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα απευθυνθεί στο αμερικανικό Κογκρέσο τα ξημερώματα Πέμπτης (στις 02:30 ώρα Ελλάδας), όπως έκανε γνωστό η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι σε tweet της.

Ο Ζελένσκι ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον για να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο και να απευθυνθεί στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Πρόκειται για το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν από 300 ημέρες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επιχειρεί να ενισχύσει την υποστήριξη για τη χώρα του και να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα στους Ρώσους.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ένα αεροσκάφος της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας που μετέφερε τον Ουκρανό ηγέτη προσγειώθηκε στην κοινή βάση Άντριους, λίγο έξω από την πρωτεύουσα.

Ο Ζελένσκι ανέφερε στον λογαριασμό του στο Twitter, πριν από την άφιξή του, ότι η επίσκεψη, το πρώτο γνωστό ταξίδι του εκτός Ουκρανίας από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο, έγινε «για να ενισχύσει την ανθεκτικότητα και τις αμυντικές δυνατότητες» της Ουκρανίας και να συζητήσει τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Λίγο πριν από την άφιξη του Ζελένσκι, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη μεγαλύτερη μεμονωμένη παράδοση όπλων στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων εδάφους-αέρος Patriot, και το Κογκρέσο σχεδίαζε να ψηφίσει ένα πακέτο δαπανών που περιλαμβάνει περίπου 45 δισεκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια έκτακτης ανάγκης προς την Ουκρανία, όπως αναφέρει το Associated Press.

I hope you’re having a good flight, Volodymyr. I’m thrilled to have you here. Much to discuss. https://t.co/SsRdsAnSDb

It is with immense respect and admiration for his extraordinary leadership that I extend on behalf of bipartisan Congressional leadership an invitation for @ZelenskyyUa to address a Joint Meeting of Congress at 7:30 p.m. E.T. tonight.