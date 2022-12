Ζευγάρι μισεί τόσο πολύ το Last Christmas των Wham που συγκέντρωσε 50.000 λίρες στο διαδίκτυο για να αγοράσει τα δικαιώματα του τραγουδιού, ώστε να μην χρειαστεί να το ξανακούσει.

Για πολλούς είναι ένα αγαπημένο κλασικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι, αλλά ένα ζευγάρι μισεί τόσο πολύ το Last Christmas των Wham που ξεκίνησαν έρανο για να αγοράσουν τα δικαιώματα του τραγουδιού, ώστε να μπορέσουν να το βγάλουν για πάντα από τον αέρα.

Ο Tomas Mazetti, 55 ετών, και η σύζυγός του Hannah, 33 ετών, έχουν ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 50.000 λίρες για να εξορίσουν το τραγούδι στα βιβλία της ιστορίας - αλλά με τα δικαιώματα να εκτιμάται ότι αξίζουν οπουδήποτε στην περιοχή των 20 εκατομμυρίων λιρών, έχουν ακόμα πολύ δρόμο μπροστά τους.

Η Hannah είπε ότι το μίσος της για το τραγούδι ξεκίνησε πριν από 13 χρόνια όταν δούλευε σε ένα καφέ στην Οξφόρδη, όπου το αφεντικό έπαιζε το τραγούδι σε επανάληψη.

Την περασμένη εορταστική περίοδο μιλούσε σε φίλους της για το πόσο πολύ το αντιπαθούσε ακόμα - και πόσα θα πλήρωνε για να μην το ξανακούσει ποτέ, εμπνέοντας τον φετινό διαδικτυακό έρανο.

Μέχρι στιγμής, 327 άνθρωποι έχουν υποσχεθεί 62.100 δολάρια (51.547 λίρες), αλλά η μαμά τριών παιδιών έχει μπροστά της ένα έργο μαμούθ.

Τα δικαιώματα ανήκουν σήμερα στην Warner Chappell Music UK και η αξία τους εκτιμάται μεταξύ 15 και 25 εκατομμυρίων δολαρίων.

Έχουν θέσει ως στόχο τα 15 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία θα τους οδηγήσουν στο επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων με την Warner Chappell Music UK, όπως είπαν.

Αν το όνειρο γίνει πραγματικότητα, σκοπεύουν να πετάξουν την κύρια ηχογράφηση σε έναν φινλανδικό χώρο πυρηνικών αποβλήτων "όπου θα «αναπαυθεί» για τουλάχιστον δύο εκατομμύρια χρόνια".

Δεν μισούν τους Wham αλλά θεωρούν ότι το τραγούδι είναι υπερβολικά παιγμένο

'Λυπάμαι, αλλά έτσι πρέπει να γίνει', είπε. 'Δεν μισούμε τους Wham!, αλλά μισούμε αυτό το τραγούδι.

'Είναι επειδή παίζεται 5.000 φορές την ημέρα, αλλά αισθανθήκαμε ότι κάτι έπρεπε να γίνει για να στηρίξουμε τους ανθρώπους που υποφέρουν όπως εμείς'.

'Το 50 τοις εκατό θυμώνει πραγματικά και το 50 τοις εκατό χαίρεται πραγματικά', είπε.

'Κάποιοι άνθρωποι φαίνεται να λατρεύουν να ακούνε το τραγούδι 500 φορές την ημέρα. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι οι εχθροί μας.

'Είπαν ότι υπάρχουν ακόμα χειρότερα τραγούδια που θα έπρεπε να αφαιρεθούν πριν από αυτό - όπως το All I Want For Christmas της Mariah Carey - και ότι αν δεν μας αρέσει θα μπορούσαμε να φοράμε ακουστικά και ότι είναι παράξενο να θέλουμε να αφαιρέσουμε κάτι όμορφο για την υπόλοιπη ανθρωπότητα μόνο και μόνο επειδή δεν μας αρέσει'.