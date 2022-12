Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις περίπου είκοσι πλημμύρες που έπληξαν διάφορους τομείς των Φιλιππίνων την ημέρα των Χριστουγέννων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε από τις αρχές σήμερα κι αναμεταδόθηκε από το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Δεκάδες χιλιάδες άλλοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους αφού καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πλημμύρες που βύθισαν ολόκληρα χωριά, πόλεις και αυτοκινητόδρομους, διακόπτοντας τους εορτασμούς στην κατά πλειοψηφία καθολική χώρα 110 εκατομμυρίων κατοίκων.

Σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών, πάνω από 81.000 άνθρωποι χρειάστηκε να καταφύγουν σε κέντρα υποδοχής πλημμυροπαθών, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες να προσφερθεί βοήθεια σε πληθυσμούς που επλήγησαν περισσότερο.

Στην επαρχία Δυτική Μισάμις και στο νησί Μιντανάο χάθηκαν τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους πνίγηκαν, ανέφερε η υπηρεσία. Τα υπόλοιπα θύματα βρίσκονταν σε ακόμη επτά επαρχίες.

Ακόμη 26 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, ενώ έχουν καταμετρηθεί εννιά τραυματίες.

Μετεωρολόγοι προβλέπουν μέτριες ως ισχυρές βροχοπτώσεις σήμερα και αύριο Πέμπτη σε κεντρικές και νότιες περιοχές του αρχιπελάγους, εξαιτίας βαρομετρικού χαμηλού που ίσως ενισχυθεί.

Υπάρχει κίνδυνος νέων «πλημμυρών και κατολισθήσεων» στις περιοχές αυτές, προειδοποίησε η μετεωρολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων.

Οι αρχές ανακοίνωσαν σήμερα πως έχει αρχίσει προσπάθεια καταγραφής του εύρους των ζημιών στη Δυτική Μισάμις από αέρος.

Ο καιρός άρχισε να επιδεινώνεται στα τέλη της περασμένης εβδομάδας στις Φιλιππίνες, μια από τις χώρες του κόσμου που χαρακτηρίζονται πιο ευάλωτες στις συνέπειες τις κλιματικής αλλαγής. Επιστήμονες προειδοποιούν πως οι καταιγίδες που πλήττουν το αρχιπέλαγος κάθε χρόνο θα γίνονται ολοένα πιο σφοδρές, στον βαθμό που η θερμοκρασία του πλανήτη ανεβαίνει.

