Ο Joseph «Jo Mersa» Marley, γιος του μουσικού Stephen Marley και εγγονός του θρύλου της ρέγκε μουσικής Bob Marley, πέθανε σε ηλικία 31 ετών.

Εκπρόσωπος του τραγουδιστή επιβεβαίωσε τον θάνατο του Μάρλεϊ στο Rolling Stone, αλλά δεν έδωσε πληροφορίες για την αιτία θανάτου.

Ο Τζαμαϊκανός Αμερικανός καλλιτέχνης της ρέγκε φέρεται να βρέθηκε αναίσθητος σε ένα όχημα, σύμφωνα με ένα αρχικό tweet του δημοσιογράφου Abka Fitz-Henley την Τρίτη.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός WZPP της Νότιας Φλόριντα δημοσίευσε στο Instagram ότι επιβεβαίωσε τον θάνατο του Jo Mersa και ανέφερε ότι πέθανε από κρίση άσθματος, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει την τοποθεσία όπου συνέβη.

Σημείωσε ότι ο τραγουδιστής αφήνει πίσω του μια σύζυγο και μια κόρη.

Ο Jo Mersa Marley φέρεται να είχε μια κρίση άσθματος, δύο ημέρες μετά τη γιορτή των Χριστουγέννων. Ο πρώτος γιος του Στίβεν Ρόμπερτ Νέστα Μάρλεϊ κουβαλούσε επίσης την κληρονομιά του θρυλικού εμβλήματος της ρέγκε, Μπομπ Μάρλεϊ, καθώς ήταν επίσης μουσικός όπως ο παππούς και ο πατέρας του.

Ως μουσικός, υπέγραψε στην δισκογραφική εταιρεία Tuff Gong, όπου κυκλοφόρησε μερικούς δίσκους, ωστόσο η καριέρα και η ζωή του δεν κράτησε πολύ, καθώς το νήμα της ζωής του κόπηκε μόλις σε ηλικία 31 ετών.

