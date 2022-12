Ουκρανικός πύραυλος S-300 κατέπεσε στο έδαφος της Λευκορωσίας σήμερα, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας BelTA.

Το υπουργείο Άμυνας του Μινσκ ερευνά εάν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Λευκορωσίας κατέρριψαν τον πύραυλο ή αν πρόκειται για εσφαλμένη εκτόξευση.

Yπενθυμίζεται πως τον περασμένο Νοέμβριο, πύραυλος S-300, που θεωρήθηκε ότι είχε εκτοξευθεί από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα, κατέληξε στην Πολωνία.

Σύμφωνα με το BelTA, δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

A missile fell on the territory of Belarus, - Belarusian media.



It happened in the Brest region.



Representatives of Lukashenko acknowledged the fact of the missile fall. They claim that the missile came from Ukraine. Investigators are working at the scene. pic.twitter.com/6eJkvxHQkS