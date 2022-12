Περίπου ένα χρόνο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η συμπλοκή ακόμη μαίνεται αντί να κατευνάζει.

Νέο «κύμα» ρωσικών πυραύλων επιτέθηκε κατά της Ουκρανίας, με το Κίεβο, το Χάρκοβο και τη Λβιβ, να είναι οι πόλεις, που επλήγησαν περισσότερο.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ, σχολίασε αυτή τη κίνηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μπορέλ ανέφερε:

«Μια ακόμη παράλογη και μαζική επίθεση με ρωσικούς πυραύλους στην Ουκρανία, καταστρέφοντας αδιακρίτως υποδομές και ιατρικές εγκαταστάσεις, στοχεύοντας και σκοτώνοντας σκόπιμα αμάχους

Δεν θα υπάρξει ατιμωρησία για τα ρωσικά εγκλήματα πολέμου

Η υποστήριξή μας στην Ουκρανία θα συνεχιστεί, αμείωτη»

Yet another senseless and massive Russian missiles attack on Ukraine, indiscriminately destroying infrastructure and medical facilities, deliberately targeting and killing civilians



There will be no impunity for Russian war crimes



Our support to Ukraine will continue, unabated