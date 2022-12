Ο γνωστός tiktoker Άντριου Τέιτ συνελήφθη μαζί με τον αδελφό του, Τριστάν, και δύο άλλους υπόπτους στη Ρουμανία.

Οι τέσσερις ύποπτοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων, του βιασμού και της σύστασης οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, όπως επιβεβαίωσαν οι αρχές της χώρας.

Φαίνεται ότι δημιούργησαν μια ομάδα οργανωμένου εγκλήματος με σκοπό τη στρατολόγηση, τη στέγαση και την εκμετάλλευση γυναικών - αναγκάζοντάς τες να δημιουργήσουν πορνογραφικό περιεχόμενο που προορίζεται να προβληθεί σε εξειδικευμένους ιστότοπους έναντι αμοιβής, ανέφεραν οι εισαγγελείς, σύμφωνα με το BBC.

