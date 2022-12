Ο κυβερνήτης του Αϊδινίου Χουσεΐν Άκσοϊ ανέφερε ότι επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν, ο ένας εκ των οποίων σοβαρά, από την έκρηξη σε εστιατόριο στην περιοχή Ναζιλί.

Ο Άκσ¨οϊ δήλωσε στον ανταποκριτή του τουρκικού πρακτορείου Αναντολού ότι λήφθηκε μια κλήση έκτακτης ανάγκης από ένα εστιατόριο στην στη γειτονιά Άλτιντας, γύρω στις 15.30, και σύμφωνα με τους πρώτους προσδιορισμούς, σημειώθηκε έκρηξη κατά τη διάρκεια της αλλαγής σωλήνα.

Αναφέροντας ότι επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της έκρηξης, ο κυβερνήτης πρόσθεσε ότι τέσσερα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, ένας από αυτούς σοβαρά.

Σύμφωνα με άλλες αναφορές, που δεν επιβεβαιώνονται για την ώρα, ανάμεσα στους νεκρούς είναι και παιδιά.

Επίσης, άλλες πηγές ανεβάζουν τον αριθμό των τραυματιών στους πέντε.

