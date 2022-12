Σε συνέχεια των συνομιλιών που είχε χθες με τον Κοσοβάρο πρωθυπουργό Αλμπίν Κούρτι και σήμερα με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών της Σερβίας Ίβιτσα Ντάτσιτς, ο Νίκος Δένδιας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ειδικό εκπρόσωπο της ΕΕ για τον Διάλογο Βελιγραδίου - Πρίστινας, Μίροσλαβ Λάϊτσακ (Miroslav Lajčák).

Ο υπουργός Εξωτερικών και ο ειδικός εκπρόσωπος της ΕΕ συζήτησαν για τη μείωση των εντάσεων στο βόρειο Κόσοβο και συμφώνησαν για την σπουδαιότητα αποκλιμάκωσης της έντασης και για την περαιτέρω πρόοδο στον διάλογο Βελιγραδίου-Πρίστινας, όπως αναφέρει ο Ν. Δένδιας σε ανάρτησή του στο Twitter.

