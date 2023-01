Στιγμές τρόμου σε ζωντανή σύνδεση έζησε ο απεσταλμένος της γαλλικής δημόσιας τηλεόρασης στην Ουκρανία, καθώς μερικές εκατοντάδες μέτρα πίσω του πύραυλος προκάλεσε ισχυρή έκρηξη - μπροστά στα έντρομα μάτια του παρουσιαστή και του καλεσμένου στο στούντιο Γάλλο υπουργό Οικονομίας, Μπρουνό Λε Μερ.

Σύμφωνα με το γαλλικό δίκτυο. η επίθεση έγινε στην πόλη Κραματόρσκ, ωστόσο ουκρανικά και ρωσικά μέσα ενημέρωσης λένε πως χτυπήθηκε το παγοδρόμιο της κωμόπολης Ντρουζκίφκα που βρίσκεται περίπου 18 χιλιόμετρα νότια.

Ρωσικά μέσα αναφέρουν ότι η εγκατάσταση αποτελούσε βάση του ουκρανικού στρατού. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά δημοσιογράφος της γερμανικής εφημερίδας Bild που έκανε ρεπορτάζ στην περιοχή.

A missile exploded a few dozen meters from a #French journalist who was in #Kramatorsk.



Video: TMC pic.twitter.com/A4Z9Uy38Ge