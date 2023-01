Προκειμένου να αποφύγουν αυτό το «σπάσιμο» της απαγόρευσης, οι αρχές της Λουιζιάνα στις ΗΠΑ βρήκαν μια πρωτότυπη λύση, που όμως έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.

Συγκεκριμένα, όσοι κάτοικοι της Λουιζιάνα θέλουν να καταναλώσουν πορνογραφικό υλικό, θα πρέπει να καταχωρούν πρώτα τα στοιχεία της ταυτότητας ή του διπλώματος οδήγησής τους!

Ο νέος νόμο τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου και απαιτεί από όλα τα sites που φιλοξενούν πορνογραφικό περιεχόμενο να ζητούν στοιχεία για την ηλικία των επισκεπτών τους.

Η επιβεβαίωση μπορεί να γίνει μόνο με κρατικό έγγραφο - δηλαδή είτε με ταυτότητα, είτε με δίπλωμα οδήγησης.

Έτσι, όπως φαίνεται και στον βίντεο που δημοσίευσε κάποιος στο Twitter, ιστοσελίδες όπως το Pornhub ανακατευθύνουν τους χρήστες του σε μια υπηρεσία όπως το LA Wallet, όπου και γίνεται η σχετική διαδικασία επιβεβαίωσης.

It’s getting awfully surveillancey in here. Anyone in Louisiana accessing pornhub will now have to link their drivers license or government ID in order to access the site. Under his eye. https://t.co/uji6Jo3Tde pic.twitter.com/mMNO2pfs96