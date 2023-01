Οπως αναφέρουν πληροφορίες του Reuters, η αστυνομία κλήθηκε στο σπίτι της οικογένειας, αφού τα μέλη της -τρεις ενήλικοι και πέντε ανήλικοι- δεν είχαν δείξει σημεία ζωής για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι δεν υπάρχει απειλή για το κοινό, ωστόσο η μικρή αγροτική κοινότητα της Γούτα παραμένει εξαιρετικά ανήσυχη.

«Δεν ξέρουμε γιατί συνέβη αυτό. Δεν πρόκειται απλά να μαντέψουμε», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Rob Dotson, σε μια συνέντευξη με βίντεο που στάλθηκε μέσω email στους δημοσιογράφους.

«Πολλές υπηρεσίες επιβολής του νόμου συνεργάζονται στην έρευνα, η οποία μπορεί να διαρκέσει ημέρες», επισήμανε ο Rob Dotson.

Η κοινότητα αισθάνεται πόνο, απώλεια και έχει αναπάντητα ερωτήματα», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης και συνέχισε:

Όλοι γνωρίζουμε αυτή την οικογένεια. Πολλοί από εμάς έχουν πάει μαζί τους στην εκκλησία, πολλοί έχουν πάει σχολείο με αυτά τα άτομα.

Η κυβερνήτης της Γιούτα, Spencer Cox, ανήρτησε συλλυπητήριο tweet για το θάνατο της οικογενείας στη πόλη Enoch: «Οι καρδιές μας δίπλα σε όλους όσους επλήγησαν από αυτή την παράλογη βία. Προσευχηθείτε για την κοινότητα του Enoch», ανέφερε η κυβερνήτης.

#BREAKING Bodies of 3 adults, 5 children found inside Enoch City home, all suffering from gunshot wounds https://t.co/LxQmSoyADW