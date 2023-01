Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο γύρω στις 19.48 της Πέμπτης (ξημερώματα Παρασκευής, ώρα Ελλάδας), αφού ενημερώθηκαν ότι υπήρχαν πολλά θύματα από σφαίρες. Σύμφωνα με την εφημερίδα Miami Herald, είχε προηγηθεί καυγάς μεταξύ δύο ομάδων ατόμων έξω από ένα εστιατόριο.

«Έπεσαν τουλάχιστον 13, 14, 15 πυροβολισμοί. Έγινε πολύ γρήγορα, ίσως από αυτόματο τουφέκι», είπε ο Σιντ Μόγκουλ, που συμμετείχε στα γυρίσματα του βιντεοκλίπ.

Σύμφωνα με αυτόν τον μάρτυρα, ένα πρόσωπο που είχε πάει να παρακολουθήσει τα γυρίσματα έπεσε θύμα κλοπής και στη συνέχεια επικράτησε χάος.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τον αριθμό και την ταυτότητα των θυμάτων.

Ο 38χρονος Φρεντς Μοντάνα ή Καρίμ Χαρμπούς, όπως είναι το πραγματικό όνομά του, γεννήθηκε στο Μαρόκο αλλά η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ όταν ο ίδιος ήταν έφηβος. Ήταν τρεις φορές υποψήφιος για βραβείο Γκράμι, κυρίως για το κομμάτι “All the way up”.

Ο ράπερ είχε πέσει θύμα πυροβολισμών και το 2003 στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης. Τότε, είχε δεχτεί μια σφαίρα στο κεφάλι, αλλά επέζησε.

? #BREAKING : Numerous people shot while filming a music video outside a restaurant ? #Miami | #Florida Multiple authorities are at the scene as police has confirmed at least 10 people have been shot in front of The Licking in Miami Gardens during a French Montana video shoot pic.twitter.com/KD8PwP7EjJ

10 people were shot at Rob49 and French Montana’s video shoot in Miami. Rob49 was shot, his condition is still unknown at this time. Witnesses say an altercation started after someone in the crowd was robbed. Those shot were life flighted to the hospital.

pic.twitter.com/73syZ8clJE