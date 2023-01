Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε δύο σύντομα αποσπάσματα που έδειχναν τον Πούτιν να παρευρίσκεται στη Λειτουργία που τελούσαν τρεις ορθόδοξοι ιερείς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η πρώτη φορά εδώ και χρόνια που ο Ρώσος πρόεδρος δεν παρευρέθηκε σε κάποιον εκ των μεγάλων ναών της Μόσχας στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων.

O Βλαντιμίρ Πούτιν συνεχάρη τους Ορθόδοξους πιστούς για τα Χριστούγεννα. Σημείωσε επίσης τον ρόλο των εκκλησιαστικών οργανώσεων στην υποστήριξη των συμμετεχόντων στην «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

«Αυτή η φωτεινή, αγαπημένη γιορτή εμπνέει τους ανθρώπους για καλές πράξεις» αναφέρει το συγχαρητήριο μήνυμά του μεταξύ άλλων. Σύμφωνα με τον ίδιο αυτοί οι εορτασμοί χρησιμεύουν επίσης για να επιβεβαιώσουν στην κοινωνία «ηθικές κατευθυντήριες γραμμές και πνευματικές αξίες όπως η συμπόνια, το έλεος, η δικαιοσύνη και η καλοσύνη».

Ο Πούτιν σημείωσε ακόμη τη δημιουργική συμβολή της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς και άλλων χριστιανικών δογμάτων της Ρωσίας, στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στην ενότητα της κοινωνίας, στην ενίσχυση του οικογενειακού θεσμού και στην εκπαίδευση των νέων.

