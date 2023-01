Ο Ράσελ Μπανκς, από τα μεγάλα ονόματα της σύγχρονης πεζογραφίας, γνωστός για την απεικόνιση της εργατικής τάξης στα έργα του, απεβίωσε το Σάββατο σε ηλικία 82 ετών, έπειτα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Ο συγγραφέας του «Γλυκού πεπρωμένου» άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του, στην κωμόπολη Κιν, στα βόρεια της Νέας Υόρκης, όπως ανακοίνωσε η συγγραφέας Τζόις Κάρολ Όουτς.

«Όλο το έργο του ήταν συγκλονιστικό», έγραψε στο Twitter.

Ο μυθιστοριογράφος και ποιητής Ράσελ Μπανκς στα βιβλία του αφηγήθηκε τις δυσκολίες της εργατικές τάξης, μέσα από ήρωες που αγωνίζονται κατά της φτώχειας, της τοξικομανίας, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν λόγω της φυλής ή της τάξης τους. Είχε τιμηθεί με το βραβείο «Τζον Ντος Πάσος» το 1995 και με πολλές άλλες διακρίσεις.

Δύο από τα βιβλία του μεταφέρθηκαν στον κινηματογράφο.

‘Ηταν παντρεμένος με την ποιήτρια Τσέις Τουίτσελ και είχε αποκτήσει τέσσερα παιδιά από προηγούμενους γάμους του.

recalling how in the late 1990's Russell Banks & I, whose offices at Princeton were across the hall from each other, were toiling away on our long novels--"Cloudsplitter" & "Blonde"--complaining to each other of how difficult the writing was (since no one else wanted to hear).