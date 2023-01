Εισβολή χιλιάδων υποστηρικτών του Μπολσονάρου έγινε στο Κογκρέσο της Μπραζίλια και σε άλλα κυβερνητικά κτήρια.

Εκατοντάδες μπολσοναριστές, τυλιγμένοι με βραζιλιάνικες σημαίες ή φορώντας κίτρινα μπλουζάκια, έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και εισέβαλαν στο Κογκρέσο και σε κτήρια υπουργείων στην Μπραζίλια, σύμφωνα με πλάνα που μεταδίδουν τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα αλλά και με βίντεο που ανάρτησαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ομάδες προσκείμενες στον πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Το CNN Brasil μετέδωσε ότι οι διαδηλωτές κατέκλυσαν επίσης τον χώρο στάθμευσης του προεδρικού μεγάρου Πλανάλτο. Άλλοι μπήκαν στο κτήριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για την επιστροφή στην εξουσία, την περασμένη εβδομάδα, του αριστερού Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος αναδείχθηκε νικητής στις προεδρικές εκλογές της 30ής Οκτωβρίου.

Φωτογραφίες και βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου θυμίζουν την εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα βρίσκεται στο Σάο Πάουλο.

Η αστυνομία της Μπραζίλια προσπαθεί να απωθήσει τους εκατοντάδες υποστηρικτές του ακροδεξιού πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Former Brazilian President #Bolsonaro supporters invaded ministry buildings, Congress, Supreme Court and Presidential Palace in #Brasilia, capital city of #Brasil. pic.twitter.com/XFVNWmRjTq