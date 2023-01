Το πεδίο της μάχης στην πόλη εξόρυξης αλατιού Soledar είναι καλυμμένο με πτώματα καθώς τα ουκρανικά στρατεύματα «κρατούν γερά» απέναντι στα στρατεύματα του Πούτιν.

Η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Hanna Maliar, ανέβασε μια φωτογραφία με την ακτινογραφία η οποία έδειχνε την χειροβομβίδα που είχε σφηνωθεί στο σώμα του στρατιώτη.

Military doctors performed an operation to remove an unexploded VOG grenade from the body of a serviceman. It was removed in the presence of two sappers who ensured the safety of medical personnel. 1/2 pic.twitter.com/F6eMF3NBq6