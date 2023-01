Ο μπασκετμπολίστας του πανεπιστημίου της Αλαμπάμα, Ντάριους Μάιλς, συνελήφθη και κατηγορείται για τον φόνο της 23χρονης, Jamea Harris, σύμφωνα με τις αρχές της Tuscaloosa της Αλαμπάμα.

Taking a moment to acknowledge Jamea Harris, the 23-year-old whose life was taken in the shooting involving Darius Miles. Seeing a lot of "smh ruined his future" & barely any mention of her... which feels very void & apathetic to this beautiful spirit and the family who lost her pic.twitter.com/4rza9xlfgJ

Συγκεκριμένα, από την έρευνα έχει προκύψει ότι ο Μάιλς είναι o ένας από τους δύο κατηγορούμενος, που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση.

#DariusMiles is one of the two people that have been charged with capital murder after a 23-year-old mother, #JameaHarris, was shot and killed in Tuscaloosa Alabama. Since then he has been removed from the campus as well as the basketball team. Prayers to her family and friends? pic.twitter.com/CADxCvpoxY