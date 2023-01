Για να περιοριστούν οι οικονομικές ανισότητες «φορολογήστε με, φορολογήστε ανθρώπους σαν εμένα», ζητάει, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Φιλ Γουάιτ, ένας Βρετανός εκατομμυριούχος που μετέχει στο Φόρουμ του Νταβός και θεωρεί ότι οι ανισότητες αυτές «κατακερματίζουν τον κόσμο».

«Αν λάμβανα τον κατώτατο μισθό και ζητούσα να φορολογηθούν οι πλούσιοι, ελάχιστοι θα με άκουγαν», σχολίασε με νόημα ο 71χρονος μηχανικός στο επάγγελμα, που έκανε περιουσία πριν από μερικά χρόνια όταν πούλησε μια εταιρεία συμβούλων σε έναν όμιλο επενδύσεων. «Έβγαλα αρκετά χρήματα για να έχω άνεση», παραδέχεται, χωρίς άλλες διευκρινίσεις. Όμως, «θα χαιρόμουν πολύ να πληρώσω περισσότερους φόρους και ζητώ από την κυβέρνησή μου να με φορολογήσει, να φορολογήσει ανθρώπους σαν εμένα».

Μαζί με τον Γουάιτ, περισσότεροι από 200 «πατριώτες εκατομμυριούχοι» από 13 χώρες ζήτησαν σήμερα, με ανοιχτή επιστολή τους προς τους συμμετέχοντες στο Φόρουμ του Νταβός, να φορολογηθούν. Μεταξύ αυτών, άνθρωποι που κληρονόμησαν την περιουσία τους, άλλοι που δούλεψαν για να την αποκτήσουν, επιχειρηματίες, χρηματιστές… Αλλά και διάσημοι όπως ο Αμερικανός ηθοποιός Μαρκ Ράφαλο, γνωστός από τον ρόλο του «Χαλκ», ή η Άμπιγκεϊλ Ντίσνεϊ, μία από τους κληρονόμους της αυτοκρατορίας Disney.

As #davos2023 kicks off tomorrow our formidable @Phil_White_99 hikes to the conference centre with this simple message #TaxTheRich pic.twitter.com/o2mieVwMn0