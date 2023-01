Ο λουξεμβουργιανός ευρωβουλευτής των Σοσιαλδημοκρατών (S&D), Μαρκ Άνγκελ, εξελέγη σήμερα, Αντιπρόεδρος στον δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πιο αναλυτικά, συγκέντρωσε στον δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας την απόλυτη πλειοψηφία - με 307 ψήφους - και καταλαμβάνει την θέση της Αντιπροεδρίας του ΕΚ μετά την καθαίρεση της Εύας Καϊλή λόγω καταγγελιών για εμπλοκή στο QatarGate.

Την θέση του Αντιπροέδρου διεκδίκησαν ακόμη η Γαλλίδα Γκουντολίν Ντελμπός Κορφιλντ εκ μέρους των Πρασίνων και η Ιταλίδα Ανναλίσα Ταρντίνο απο την πολιτική ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία.

?? Congratulations to @MarcAngel_lu on his election as @europarl_EN Vice-President!@TheProgressives pic.twitter.com/JkGbHEFs0s