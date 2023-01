Με απόφαση που έλαβε η Ομάδα Σοσιαλδημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Βέλγος ευρωβουλευτής, Μαρκ Ταραμπέλα, αποκλείεται από μέλος της, μετά την εμπλοκή του ονόματός του στο Qatar Gate, το σκάνδαλο χρηματισμού και διαφθοράς που έχει συνταράξει το «ευρωπαϊκό οικοδόμημα».

«Η Ομάδα S&D αποφάσισε ομόφωνα να αποκλείσει τον Marc Tarabella από μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 2.6 του Κανονισμού μας. Ο Andrea Cozzolino απέκλεισε προηγουμένως τον εαυτό του. Έτσι, για το διάστημα της διεξαγόμενης έρευνας, και τα δύο μέλη θα μετακινηθούν σε μη εγγεγραμμένα», τονίζεται σε σχετική ανάρτηση της Ομάδας Σοσιαλδημοκρατών.

O Ταραμπέλα εξακολουθεί να είναι ευρωβουλευτής, αλλά πλέον θα συγκαταλέγεται στους «μη εγγεγραμμένους», που δεν ανήκουν σε καμία πολιτική ομάδα, για το διάστημα της τρέχουσας έρευνας.

Ο Ταραμπέλα είχε ήδη αποχωρήσει από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Βαλλονίας είχε προηγουμένως ανακαλέσει την ιδιότητά του ως μέλους.

Thus, for the time of the ongoing investigation, both members will move to Non-Attached.