Σε συνάντηση με του νέους της Προύσας, που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Ταγίπ Ερντογάν επιβεβαίωσε κι επίσημα πως οι εκλογές θα γίνουν στις 14 Μαΐου.

«Είμαι ευγνώμων στον Θεό που θα βαδίσω δίπλα-δίπλα με εσάς, τους νέους μας που ψηφίζουν για πρώτη φορά, στις εκλογές που θα διεξαχθούν στις 14 Μαΐου», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan in Bursa youth gathering confirms country's elections date, saying "I am grateful to God that we will be walking side by side with you, our first-time voting youth, in the elections that will be held on May 14" pic.twitter.com/FlR94ACWxi