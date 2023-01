Ο ύποπτος ως δράστης του μακελειού σε αίθουσα χορού στην Καλιφόρνια - στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 10 άνθρωποι - είναι ένας «άνδρας ασιατικής καταγωγής» που εξακολουθεί να διαφεύγει, σχεδόν 11 ώρες μετά την επίθεση, δήλωσε σήμερα ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες.

«Αυτή την ώρα, η πολύ προκαταρκτική μας περιγραφή είναι αυτή ενός άνδρα ασιατικής καταγωγής», δήλωσε ο σερίφης Ρόμπερτ Λούνα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Μόντερεϊ Παρκ. καταγωγής.

Ο δράστης πιστεύεται ότι είναι από 30 έως 50 ετών, βάσει της περιγραφής αυτοπτών μαρτύρων, δήλωσαν αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου.

Σημειώνεται πως η κατάσταση των δέκα τραυματιών από τους μαζικούς πυροβολισμούς είναι από σταθερή έως κρίσιμη, σύμφωνα παντα με τον σερίφη, που ανακοίνωσε ότι πέντε γυναίκες και πέντε άνδρες σκοτώθηκαν στην σφαγή, χωρίς να κάνει γνωστές τις ηλικίες τους.

Οι αρχές ερευνούν ακόμη το κίνητρο της επίθεσης που σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα), τόνισε ο σερίφης.

Fox News Alert: “A mass shooting has taken place at a Lunar New Year event near Los Angeles, leaving at least nine people dead…” #Monterey #CA #Breaking pic.twitter.com/RrUDh0Hxiq