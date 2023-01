Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επιθέσεις στην Καλιφόρνια εναντίον δυο αγροκτημάτων που διέπραξε το ίδιο πρόσωπο, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, επικαλούμενα τις αρχές, οι οποίες διευκρίνισαν πως ο ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση.

Η σερίφης της κομητείας του Σαν Ματέο, Κριστίνα Κόρπους, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως ο άνθρωπος που συνελήφθη είναι 67χρονος ασιατικής καταγωγής που παραδόθηκε χωρίς βία στις αρχές και ότι βρέθηκε όπλο, πιθανότατα αυτό που χρησιμοποίησε, μέσα στο αυτοκίνητό του. Το κίνητρό του είναι άγνωστο σε αυτό το στάδιο, συμπλήρωσε η κυρία Κόρπους.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NBC, όπως αναμετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ακόμη ένα —όγδοο— θύμα βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Κατά την ίδια πηγή, όλα τα θύματα ήταν Κινέζοι ή κινεζικής καταγωγής Αμερικανοί που δούλευαν στα αγροκτήματα.

«Ο ύποπτος συνελήφθη. Δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τον πληθυσμό αυτή την ώρα», ανέφεραν νωρίτερα οι υπηρεσίες της σερίφη Κόρπους μέσω Twitter.

"This kind of shooting is horrific, it’s a tragedy we hear about far too often, but today it's hit home here in San Mateo County," Sheriff Christina Corpus said in response to the mass shooting in Half Moon Bay, California. https://t.co/5Kha7koR60 pic.twitter.com/tcpfM2rQsj