Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κασκαντέρ έπαιζε τον «κακό» στο WaterWorld show, που γυρίζεται από το 1995 στα Universal Studios. Στο τέλος της παράστασης, ο «κακός» τυλίγεται στις φλόγες και πηδάει από το ύψος 9 μέτρων μέσα στο νερό.

Το άλμα, ωστόσο, είχε πολύ άσχημη κατάληξη, με τον άνθρωπο να οδηγείται αμέσως στο νοσοκομείο, χωρίς τις αισθήσεις του.

Πλάνα που τραβήχτηκαν μετά από το τρομερό ατύχημα, δείχνουν τον Κάιλ Κόλαρ (έτσι τον ονόμασε ένας από τους μάρτυρες, η κανονική του ταυτότητα παραμένει άγνωστη) αναίσθητο, με τους συνεργάτες του να τον κουβαλάνε εκτός της πισίνας, στα χέρια τους.

Άγνωστη παραμένει ακόμη η κατάσταση της υγείας του άτυχου νεαρού αυτή την στιγμή, με τις Αρχές να εξετάζουν ακόμα τον λόγο του τραυματισμού του - και συγκεκριμένα εάν αυτή προκλήθηκε από την επαφή με το νερό, ή από κάτι άλλο.

A performer at Universal Studios Hollywood remains hospitalized after a stunt accident on the set of the WaterWorld show. https://t.co/aKdwVoAPBB pic.twitter.com/rZlLn595HA