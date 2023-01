Στη σύλληψη του Andrew Tate και του αδερφού του, Tristan για σωματεμπορία, βιασμό και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης προχώρησαν οι αρχές της Ρουμανίας μέσα στο Δεκέμβρη.

Ο γνωστός tiktoker, βρισκόμενος - περίπου - ένα μήνα στη φυλακή, καταγγέλλει στον προσωπικό του λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ότι βρίσκεται σε ένα κελί «χωρίς φως» και ότι «μόνοι» του «φίλοι, είναι οι κατσαρίδες, οι ψείρες και οι κοριού».

They are trying to break me.



Thrown inside a cell without light.



Cockroaches, lice, and bed bugs are my only friends at night.



When the guards bring me to and from the courtroom, I stay absolutely respectful.



They try to pour hatred into my heart.