Ισχυρό μήνυμα κατά της οπλοκατοχής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής απέστειλε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Όπως σημείωσε, «μέσα στις πρώτες 24 ημέρες του νέου έτους έλαβαν χώρα 39 περιστατικά μαζικών πυροβολισμών με θύματα περισσότερους από 1.200 ανθρώπους. Ακούμε τόσα πολλά για το δικαίωμα στη ζωή, ωστόσο αρνούμαστε την ίδια τη ζωή επιτρέποντας να κυκλοφορούν ουσιαστικά ελεύθερα και σε αφθονία όπλα μαζικής καταστροφής», υπογράμμισε.

«Είναι επιτακτική ανάγκη», κατέληξε ο Αρχιεπίσκοπος, «να βρούμε έναν αποτελεσματικότερο και καλύτερο τρόπο διαχείρισης αυτής της τραγικής κατάστασης, γιατί κάθε ανθρώπινη ζωή είναι πολύτιμη».

2023 has barely begun and we have already had 39 mass shootings in our country, with over 1200 gun deaths in the first 24 days of the New Year. We hear so much about the “right to life,” yet we deny life by allowing WMDs to abound. We must find a better way. All life is precious. pic.twitter.com/KEGGgRBaK6