Η γεννημένη στις ΗΠΑ Ισπανίδα είναι πλέον ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο, σε ηλικία 115 ετών.

Η Μαρία Μπράνιας Μορέρα ανακηρύχθηκε ο γηραιότερος άνθρωπος του κόσμου από τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες (GWR), μετά τον θάνατο της Γαλλίδας καλόγριας αδελφής Αντρέ αυτόν τον μήνα σε ηλικία 118 ετών.

Η Morera έχει περάσει τα τελευταία 22 χρόνια σε οίκο ευγηρίας στην Καταλονία της Ισπανίας, αλλά γεννήθηκε πριν από σχεδόν 116 χρόνια χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στο Σαν Φρανσίσκο.

Η γέννησή της στις 4 Μαρτίου 1907 έγινε λιγότερο από τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη πτήση των αδελφών Ράιτ με κινητήρα και δύο χρόνια πριν αρχίσει η κατασκευή του άτυχου Τιτανικού, όπως αναφέρεται στο cnn.

Παρά το γεγονός ότι απέχει μόλις λίγες εβδομάδες από τα 116α γενέθλιά της, η Morera χρησιμοποιεί ακόμη και το Twitter -με λίγη βοήθεια από την κόρη της- για να επικοινωνεί με τους χιλιάδες οπαδούς της.

"Είμαι μεγάλη, πολύ μεγάλη, αλλά όχι ηλίθια", αναφέρει το βιογραφικό της στο Twitter.

Η Morera γεννήθηκε ένα χρόνο αφότου οι γονείς της μετανάστευσαν στις ΗΠΑ.

Maria Branyas Morera has survived the horrors of two world wars, a civil war and two global pandemics https://t.co/REH3Mh0WQo