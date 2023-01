Στο λεωφορείο επέβαιναν 31 άνθρωποι και βρισκόταν καθ’ οδόν από το πρωτεύουσα Ντζαμένα προς την ανατολική πόλη Αμπέτσε. Η σύγκρουση έγινε κοντά στο Oum-Hadjer, δήλωσε η κυβέρνηση.

«Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, το αιτίες του δυστυχήματος είναι η μη τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας, η υπερβολική ταχύτητα, η υπερφόρτωση, η κόπωση και η απροσεξία του οδηγού», πρόσθεσε η κυβέρνηση.

Είχαν προηγηθεί δύο σοβαρά ατυχήματα με επιβατικά λεωφορεία φέτος στη Σενεγάλη, στα οποία σκοτώθηκαν 60 άνθρωποι.

«Πρέπει να ενισχύσουμε την ευαισθητοποίηση για να αποτρέψουμε τον κίνδυνο ατυχημάτων», δήλωσε το υπουργείο Μεταφορών του Τσαντ.

20 people were found dead in Libya's desert, most believed to be asylum seekers or migrants from Chad. Rescuers say their vehicle broke down: "They all died of thirst."



The UN says migrant deaths in the Sahara may be higher than in the Mediterranean, but does not have estimates. pic.twitter.com/OFG6wWBYfp