Ο απολογισμός των θυμάτων της επίθεσης βομβιστή-καμικάζι με στόχο το αρχηγείο της αστυνομίας στην Πεσάβαρ αυξήθηκε περαιτέρω, φθάνοντας τους τουλάχιστον 89 νεκρούς, ανακοίνωσαν οι αρχές, αφήνοντας να εννοηθεί πως μπορεί να γίνει ακόμη πιο βαρύς.

«Τουλάχιστον 89 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε ο Αγιάζ Χαν, εκπρόσωπος της αστυνομίας στην πόλη αυτή του βορειοδυτικού Πακιστάν, στο Γερμανικό Πρακτορείο.

Συνολικά 221 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν έγινε η έκρηξη σε γεμάτο πιστούς ισλαμικό τέμενος μέσα στο αρχηγείο της αστυνομίας, σε αυστηρά φυλασσόμενη περιοχή της πόλης, κάπου πενήντα χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Αφγανιστάν.

Τουλάχιστον 10 από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον Μουχάμαντ Άσιμ Χαν, εκπρόσωπο του νοσοκομείου Lady Reading της Πεσάβαρ.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ανασύρθηκαν ακόμη δέκα πτώματα από τα συντρίμμια του χώρου λατρείας, όπου η οροφή και τοίχος κατέρρευσαν εξαιτίας της έκρηξης.

Στη συντριπτική τους πλειονότητα, τα θύματα «ήταν αστυνομικοί», επιβεβαίωσε ο κ. Χαν.

Η επίθεση, την ώρα της μεσημβρινής προσευχής, είναι από τις πιο πολύνεκρες των τελευταίων ετών στο Πακιστάν.

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθεί πώς παραβιάστηκαν τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας του χώρου, όπου έχουν την έδρα τους στην περιοχή πράκτορες διαφόρων υπηρεσιών πληροφοριών.

Η πρωτεύουσα και η υπόλοιπη χώρα, ειδικά τομείς στα σύνορα με το Αφγανιστάν, τέθηκαν σε κατάσταση ακόμη υψηλότερης επαγρύπνησης.

Η χθεσινή ενέργεια ήταν «επίθεση εναντίον του Πακιστάν», έκρινε ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης για την ενέργεια σε αυτό το στάδιο.

Το Πακιστάν είναι αντιμέτωπο εδώ και μήνες, ειδικά αφότου ανακατέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν οι Ταλιμπάν, τον Αύγουστο του 2021, με ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης ασφάλειας.

Έπειτα από λίγα χρόνια συγκριτικής ηρεμίας, οι επιθέσεις διαδέχονται η μια την άλλη και πάλι· αποδίδονται κυρίως στο Κίνημα των Ταλιμπάν του Πακιστάν (ΚΤΠ), στο λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος στο Χορασάν (ΙΚΧ), καθώς και σε αυτονομιστικές οργανώσεις των Βελούχων, μειονότητας που ζει κυρίως στην επαρχία Μπαλουτσιστάν.

Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισλαμαμπάντ και το ΚΤΠ κατέρρευσαν τον Νοέμβριο.

