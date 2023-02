Σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τα ξημερώματα τη νότια Τουρκία και τη βόρεια Συρία, στοιχίζοντας τη ζωή σε περισσότερο από 900 ανθρώπους στις δύο χώρες, με βάση τουλάχιστον τους προσωρινούς απολογισμούς στις δυο πλευρές των συνόρων.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών που έπληξε τη χώρα έφτασε τους 912, ενώ οι τραυματίες είναι 5.383.

Ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να προβλέψει πόσο ακόμη θα αυξηθεί ο απολογισμός των νεκρών, καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Μέχρι στιγμής 45 χώρες έχουν προσφέρει βοήθεια στην Τουρκία, σημείωσε ο ίδιος.

Εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια, σύμφωνα με την ομάδα «Λευκά Κράνη», επίσημα γνωστή ως Πολιτική Άμυνα της Συρίας, μια ανθρωπιστική οργάνωση που δημιουργήθηκε για τη διάσωση ανθρώπων που τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις. Σημειώνεται πως μεγάλο μέρος της βορειοδυτικής Συρίας, η οποία συνορεύει με την Τουρκία, ελέγχεται από αντικυβερνητικές δυνάμεις εν μέσω ενός αιματηρού εμφυλίου πολέμου που ξεκίνησε το 2011.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο από τις επιχειρήσεις - προσοχή σκληρές εικόνες

WARNING: GRAPHIC CONTENT



Rescue workers saved an injured child from the rubble of collapsed buildings after a major earthquake hit Syria, killing dozens and injuring hundreds https://t.co/d3s6tUGIrM pic.twitter.com/iky9r0smB7 — Reuters (@Reuters) February 6, 2023

Τουλάχιστον 1.700 κτίρια έχουν καταρρεύσει σε 10 τουρκικές πόλεις, σύμφωνα με τον Φουάτ Οκτάι, αντιπρόεδρο της τουρκικής κυβέρνησης.

Στη πόλη Σανλιούρφα της Τουρκίας, δύο πολυκατοικίες κατέρρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι - ενώ αντίστοιχη είναι και η εικόνα στη Συρία.

Δείτε τα σοκαριστικά βίντεο

In #Sanliurfa the moment a building collapsed recorded by mobile phone hours after 7.8 #earthquake hits Turkey. #deprem pic.twitter.com/YDc8DH9lbn — JournoTurk (@journoturk) February 6, 2023

Ο ισχυρότερος σεισμός από το 1939

Ο σεισμός της Δευτέρας πιστεύεται ότι είναι ο ισχυρότερος που έχει πλήξει την Τουρκία από το 1939, όταν σεισμός ίδιου μεγέθους σκότωσε 30.000 ανθρώπους, σύμφωνα με το USGS.

Σεισμοί αυτού του μεγέθους είναι σπάνιοι, με λιγότερους από πέντε να συμβαίνουν κάθε χρόνο κατά μέσο όρο, οπουδήποτε στον κόσμο.

Ο σεισμός και οι αρκετές μετασεισμικές δονήσεις που ακολούθησαν έγιναν αισθητές ως τον Λίβανο, τη Συρία και την Κύπρο, μετέδωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο κύριος σεισμός είχε μεγάλη διάρκεια, κράτησε σχεδόν ένα λεπτό, σύμφωνα με ανταποκριτή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν κατεστραμμένα κτίρια σε διάφορες πόλεις της νοτιοανατολικής Τουρκίας, εγείροντας φόβους πως ο απολογισμός θα γίνεται ολοένα πιο βαρύς όσο περνούν οι ώρες.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου στη Ντιγιάρμπακιρ, μεγάλη πόλη της νοτιοανατολικής Τουρκίας, είδε κτίριο να έχει καταρρεύσει ολοσχερώς και σωστικά συνεργεία να προσπαθούν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα συντρίμμια.

Μέσω Twitter, τούρκοι πολίτες μοιράζονται ονόματα και τοποθεσίες ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα χαλάσματα.

Έκκληση για διεθνή βοήθεια από την Τουρκία

«Όλες οι ομάδες μας έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού», δήλωσε ο τούρκος υπουργός Σουλεϊμάν Σοϊλού στο τουρκικό ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Habertürk, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση της χώρας του απευθύνει έκκληση «για διεθνή βοήθεια».

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Γκαζιάντεπ συνέστησε στους κατοίκους να μείνουν έξω, μέχρι νεοτέρας, παρά το κρύο. Ενώ ο επικεφαλής του Diyanet, του τουρκικού δημόσιου οργανισμού που είναι αρμόδιος για ζητήματα θρησκευτικής λατρείας, σημείωσε πως όσοι πολίτες το χρειάζονται μπορούν να βρουν καταφύγια μέσα σε τζαμιά.

Σωστικά συνεργεία και η τουρκική πολιτική προστασία, καθώς και σύροι πυροσβέστες, διεξάγουν επιχειρήσεις για να βγάλουν επιζήσαντες από κτίρια που έχουν καταρρεύσει, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Σημειώνεται πως ήδη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, έδωσε εντολή στην USAID και άλλους φορείς της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να αξιολογήσουν τις επιλογές ανταπόκρισης που έχουν για την παροχή βοήθειας στις περισσότερο πληγείσες περιοχές από τον σεισμό στην Τουρκία και τη Συρία, αναφέρει ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν σε ανακοίνωσή του που δόθηκε χθες, Κυριακή, στη δημοσιότητα.

Οι ΗΠΑ ανησυχούν βαθύτατα από τις πληροφορίες για τον καταστροφικό σεισμό, σημείωσε ο ίδιος.