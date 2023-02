Ανυπολόγιστη είναι η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο σεισμός των 7,8 Ρίχτερ στην Τουρκία και την Συρία, με την επαπειλούμενη ανθρωπιστική κρίση να προκαλεί τρόμο. Χιλιάδες σπίτια έχουν καταρρεύσει, ενώ οι νέκροι ξεπερνούν ήδη κατά πολύ τους χίλιους.

Ο διεθνής τερματοφύλακας, Βολκάν Ντεμιρέλ, ο οποίος πλέον είναι προπονητής, έκανε ένα live βίντεο στο Instagram και συγκλόνισε.

Με λυγμούς και δάκρυα στα μάτια κάνει έκκληση για να σπεύσει ο πλανήτης να βοηθήσει την Τουρκία που δοκιμάζεται.

«Σας παρακαλώ πολύ, βοήθεια. Ανθρωποι πεθαίνουν», λέει μεταξύ άλλων στο βίντεο ο παλαίμαχος της εθνικής ομάδας της Τουρκίας.

??? Ex-Fenerbahçe goalkeeper and current Hatayspor manager Volkan Demirel was in tears on Instagram live.



Türkiye has been hit with a very severe earthquake: 7.8 magnitude, with hundreds sadly confirmed dead. pic.twitter.com/Sr9QqyFI6v