Η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά έκανε σήμερα μια εκτίμηση - σοκ ότι ο σεισμός και οι μετασεισμοί που έχουν καταστρέψει τεράστιο αριθμό κτιρίων στην Τουρκία και τη Συρία ίσως έχουν στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες παιδιά.

«Οι σεισμοί που έπληξαν τη νότια Τουρκία και τη βόρεια Συρία νωρίς χθες ίσως έχουν στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες παιδιά», δήλωσε ο εκπρόσωπος της UNICEF Τζέιμς Έλντερ σε δημοσιογράφους σε ενημέρωση στη Γενεύη.

Ο αξιωματούχος του Οργανισμού πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να προσδιορίσει ακριβή απολογισμό των νεκρών παιδιών.

«Οι εικόνες που βλέπουμε από τη Συρία και την Τουρκία είναι συγκλονιστικές», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια της UNICEF Κάθριν Ράσελ. «Το γεγονός ότι ο αρχικός σεισμός συνέβη τόσο νωρίς το πρωί, όταν πολλά παιδιά κοιμόντουσαν, τον έκανε ακόμη πιο επικίνδυνο και οι μετασεισμοί φέρνουν συνεχείς κινδύνους. Οι καρδιές και οι σκέψεις μας είναι με τα παιδιά και τις οικογένειες που έχουν πληγεί, ιδιαίτερα με εκείνα που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα ή τραυματίστηκαν. Άμεση προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά και οι οικογένειες που επλήγησαν θα λάβουν την υποστήριξη που τόσο απεγνωσμένα χρειάζονται».

Η Unicef υπογραμμίζει το γεγονός ότι σχολεία, νοσοκομεία και άλλες ιατρικές και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις θα έχουν υποστεί ζημιές ή θα έχουν καταστραφεί από τους σεισμούς, επηρεάζοντας περαιτέρω τα παιδιά. Πιθανές ζημιές σε δρόμους και κρίσιμες υποδομές θα περιπλέξουν επίσης τις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης και την ευρύτερη ανθρωπιστική ανταπόκριση.

Τα παιδιά στη Συρία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μια από τις πιο περίπλοκες ανθρωπιστικές καταστάσεις στον κόσμο, προσθέτει η Unicef. Η επιδεινούμενη οικονομική κρίση, οι συνεχιζόμενες τοπικές εχθροπραξίες μετά από μια δεκαετία και πλέον αφόρητων συγκρούσεων, οι μαζικοί εκτοπισμοί και οι κατεστραμμένες δημόσιες υποδομές έχουν αφήσει τα δύο τρίτα του πληθυσμού να χρειάζονται βοήθεια.

Η επισιτιστική ανασφάλεια, η εξάρτηση από αναξιόπιστες και εναλλακτικές πηγές νερού, οι ανησυχίες για την προστασία, τα υψηλά επίπεδα εγκατάλειψης του σχολείου είναι έντονα. Οι ασθένειες που μεταδίδονται με το νερό αποτελούν μια άλλη θανάσιμη απειλή για τα παιδιά και τις οικογένειες που πλήττονται, σημειώνει ο Οργανισμός.

