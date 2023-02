Δραματικές ώρες ζουν η Τουρκία και η Συρία που δεν σταματούν να μετρούν νεκρούς, την ώρα που τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να παλεύουν στα συντρίμια για να απεγκλωβίσουν πολίτες.

Βίντεο από τις επιχειρήσεις στις πληγείσες περιοχές κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και «ραγίζουν καρδιές».

Ίσως, όμως, ένα από τα πιο συγκλονιστικά βίντεο είναι εκείνο που απαθνατίζει τη στιγμή που ο ισχυρός σεισμός χτυπά, ενώ ταυτόχρονα ο νυχτερινός ουρανός φωτίζεται από αστραπές.

Horrifying footages emerge from towns around #Gaziantep, #Turkey. Lights in the sky and power outages. pic.twitter.com/kgkpyTX6Jy