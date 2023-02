Τα διαφορετικά ρήγματα που ενεργοποιούνται στη νοτιοανατολική Τουρκία και στη Βόρεια Συρία δημοσίευσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, αναφέροντας ότι ο σεισμός των 7,5 Ρίχτερ δεν ήταν μετασεισμός της πρώτης φονικής δόνησης των 7,8 Ρίχτερ.

Οι θέσεις των σεισμών των 7,8 Ρίχτερ και των 7,5 Ρίχτερ παρουσιάζονται σε κόκκινους κύκλους.

To better illustrate the different faults being activated in SE Turkey and N Syria

Here are the locations of earthquakes from the M7.8 up to the M7.5 (red circles). As you see aftershocks nicely delineate the SE Anatolian fault along more than 200 km