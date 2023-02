Άγνωστο αντικείμενο εντοπίστηκε να πετά πάνω από την επαρχία Rizhao.

Σύμφωνα με τους κινεζικούς Global Times, ένα άγνωστο αντικείμενο εντοπίστηκε να πετά πάνω από την επαρχία Rizhao και σύμφωνα με το κρατικό μέσο δόθηκε εντολή στην κινεζική Αεροπορία να το καταρρίψει.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν τα κινεζικά ΜΜΕ η τελευταία θέαση UFO στην Κίνα καταγράφηκε στην παράκτια πόλη Rizhao της Κίνας, καθώς οι κινεζικές αρχές προετοιμάζονταν να το καταρρίψουν στα νερά της ακτής κοντά στην επαρχία Rizhao.

The Chinese government of Shandong province reported the discovery of an unidentified flying object near the coastal city of Rizhao. The object was or will be shot down by one of the PLA units. https://t.co/VS2HrtxULn pic.twitter.com/BQWTL0BF1j — David Kime (@CyberRealms1) February 12, 2023

Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης Global Times ανέφεραν τις θεάσεις και οι λεπτομέρειες αποκάλυψαν πώς οι αρχές προετοιμάζονταν να καταρρίψουν το UFO.

Maritime authorities have warned fishermen to stay safe, as China readies to take out an unidentified flying object off the coast of Rizhao in Shandong Province. (Global Times) - RT pic.twitter.com/isgd9JtMAT — Moh Musthafa Hussain (@musthafaaa) February 12, 2023

Οι Global Times ανέβασαν στο Twitter ότι «Οι τοπικές ναυτιλιακές αρχές στην επαρχία Shandong της Ανατολικής Κίνας ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι εντόπισαν ένα άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο στα νερά κοντά στην παράκτια πόλη Rizhao στην επαρχία και ετοιμάζονταν να το καταρρίψουν, υπενθυμίζοντας στους ψαράδες να μείνουν ασφαλείς και θα ειδοποιηθούν μέσω μηνυμάτων.”

Όταν ρωτήθηκαν για έναν πιθανό όρο «Εξωγήινος» που εμπλέκεται, οι αρχές από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας το διέγραψαν λέγοντας, «UFO σημαίνει αυστηρά αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενο αντικείμενο, όχι «εξωγήινο αεροσκάφος», απλώς σημαίνει ότι κανείς δεν ξέρει τι είναι ακόμα. ”

JUST IN - Unidentified flying object has been detected near Rizhao in China, according to Chinese state media Global Times citing local maritime authorities. — Disclose.tv (@disclosetv) February 12, 2023