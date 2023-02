Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του εξαιτίας των πυρών που αναφέρθηκαν σήμερα σε δυο σημεία της πανεπιστημιούπολης του δήμου Ιστ Λάνσινγκ, σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Detroit News η οποία φιλοξενεί δήλωση εκπροσώπου του πολιτειακού δημόσιου πανεπιστημίου του Μίσιγκαν.

Πληροφορίες από άλλες πηγές ανεβάζουν τον αριθμό των νεκτρών σε τρεις.

Η πανεπιστημιακή αστυνομία του MSU έκανε λόγο μέσω Twitter για «τραυματισμούς», ενώ κάλεσε φοιτητές, φοιτήτριες και το προσωπικό να «βρουν καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονται», καθώς ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν επιτόπου.

Ακούστηκαν πυρά σε δύο σημεία της πανεπιστημιούπολης, κοντά στο κτίριο Μπέρκλι Χολ και στο γυμναστήριο IM East. Η αστυνομία ανέφερε πως έχει θέσει υπό έλεγχο το γυμναστήριο.

Νωρίτερα, μέσω μηνύματος στο Twitter γνωστοποίησε πως έπεσαν πυροβολισμοί κοντά στο Berkey Hall στην πανεπιστημιούπολη του East Lansing. «Παρακαλείστε να ασφαλίσετε το χώρο σας αμέσως. Η αστυνομία είναι ενεργή στη σκηνή. Περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν», έγραφε το μήνυμα.

Ο δήμος της Ιστ Λάνσινγκ, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις διαφόρων σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, κοντά στην πολιτειακή πρωτεύουσα Λάνσινγκ, ανέφερε μέσω Twitter πως το πρόσωπο που άνοιξε πυρ δεν έχει συλληφθεί και κινείται πεζή.

Δεν έχουν δοθεί ακόμα λεπτομέρειες για το επεισόδιο. Η πανεπιστημιακή αστυνομία έκανε λόγο για έναν οπλοφόρο, επιβεβαιώνοντας την πληροφορία του δήμου πως παραμένει ασύλληπτος και κινείται με τα πόδια.

Στο δημόσιο πολιτειακό πανεπιστήμιο MSU και ιδίως στην πανεπιστημιούπολη στο Ιστ Λάνσινγκ πάνε καθημερινά ως και 50.000 φοιτητές.

Πριν από λίγο, η τοπική αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες ενός ατόμου που θεωρείται ύποπτος για το αιματηρό περιστατικό. «Ο ύποπτος είναι μαύρος άνδρας, μεσαίου αναστήματος, με κόκκινα παπούτσια, τζιν μπουφάν, φοράει καπέλο του μπέιζμπολ χρώματος ναυτικού με ανοιχτότερο χείλος», ανέφερε.

SUSPECT PHOTOS: The suspect is a Black male, shorter in stature, red shoes, jean jacket, wearing a baseball cap that is navy with a lighter brim. pic.twitter.com/9blppnX5U3