Μια ομάδα Ισραηλινών που ισχυρίζεται ότι έχει χειραγωγήσει περισσότερες από 30 εκλογικές διαδικασίες σε όλο τον κόσμο μετερχόμενη hacking, δολιοφθορές και αυτοματοποιημένη παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (bots) αποκαλύφθηκε στη νέα έρευνα που παρουσιάζουν ο Guardian, η Haaretz και άλλα μέσα που μετέχουν σε μια διεθνή κοινοπραξία ερευνητικών δημοσιογράφων.

Στο εκτενές δημοσίευμα του Guardian, παρουσιάζεται η δράστη της ομάδας που διευθύνεται από τον Ταλ Χανάν, έναν 50χρονο Ισραηλινό πρώην πράκτορα των ειδικών δυνάμεων - που τώρα εργάζεται ιδιωτικά χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο «Χόρχε».

Η «Ομάδα Χόρχε» φέρεται να δραστηριοποιείται μυστικά για περισσότερες από δύο δεκαετίες, με την έρευνα να αποκαλύπτει ασυνήθιστες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο «στήνεται» η παραπληροφόρηση από την ομάδα, η οποία διευθύνει μια ιδιωτική υπηρεσία που προσφέρει αδιάγνωστη και ανεξιχνίαστη ανάμειξη σε εκλογικές διαδικασίες.

Twisted information, an army of avatars, hacking of high-ranking officials: the second part of #StoryKillers pulls back the curtain on "Team Jorge", a shadowy ”black ops” entity that worked with Cambridge Analytica. https://t.co/uTI5Nf762w pic.twitter.com/Ep6CHdL5wc

Μιλώντας για την δράση του στους μυστικούς δημοσιογράφους - που εμφανίστηκαν ως πελάτες - αποκάλυψες πως οι «μαύρες επιχειρήσεις» του ήταν διαθέσιμες σε υπηρεσίες πληροφοριών, πολιτικές καμπάνιες και ιδιωτικές εταιρείες που ήθελαν να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη δίχως να αφήνουν ίχνη.

Είπε, ακόμη, ότι είχαν χρησιμοποιηθεί σε όλη την Αφρική, τη Νότια και Κεντρική Αμερική, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Μία από τις βασικές υπηρεσίες της «Ομάδας Χόρχε» είναι ένα εξελιγμένο πακέτο λογισμικού, Advanced Impact Media Solutions ή Aims. Ελέγχει έναν τεράστιο στρατό από χιλιάδες πλαστά προφίλ στο Twitter, το LinkedIn, το Facebook, το Telegram, το Gmail, το Instagram και το YouTube.

Ορισμένα avatars, μάλιστα, έχουν ακόμα και λογαριασμούς στην Amazon με πιστωτικές κάρτες, πορτοφόλια bitcoin και λογαριασμούς Airbnb.

After the Zoom meetings, Jorge offered to meet. @GurMegiddo and I came to his office and managed to get shots of the real Jorge - Tal Hanan - his brother - Zohar - and others #TeamJorge @FredMetzo https://t.co/bLAQYlnimN pic.twitter.com/8lDyyCZzbw