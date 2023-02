Ένας από τους ηγέτες της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος σκοτώθηκε και τέσσερις Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν σε επιχείρηση αμερικανικού ελικοπτέρου στη βορειοανατολική Συρία, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «μια έκρηξη στον στόχο είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα μέλη του αμερικανικού στρατού και ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος εργασίας» την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι «ο ανώτερος ηγέτης του ISIS που ήταν ο στόχος, ο Χάμζα αλ Χόμσι, σκοτώθηκε».

Ωστόσο, δεν διευκρινίστηκε ποιος ήταν ο ρόλος του Χόμσι. Οι τέσσερις στρατιώτες μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στο Ιράκ.

Αναφέρθηκε πάντως ότι η επιδρομή πραγματοποιήθηκε με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, μια συμμαχία υπό την ηγεσία Κούρδων μαχητών που διεξάγει πολυετή εκστρατεία κατά του ΙΚ στο βορρά.

Το ISIS όρισε νέο κορυφαίο ηγέτη τον Δεκέμβριο, αφού ο προηγούμενος αρχηγός του αυτοκτόνησε κατά τη διάρκεια επιδρομής στη νότια Συρία, σημειώνει το Reuters.

