O Αμερικανός πρόεδρος αναμενόταν σήμερα στη Βαρσοβία, ωστόσο επέλεξε να κάνει μια αιφνιδιαστική επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Ένα χρόνο περίπου μετά τη ρωσική εισβολή, ο Τζό Μπάιντεν προχώρησε σε μια συμβολική κίνηση συμπαράστασης στην κυβέρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Από το Κίεβο, ο Αμεριακός πρόεδρος δήλωσε πως αύριο θα ανακοινωθεί νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Ουκρανία.

Στο νέο πακέτο θα περιλαμβάνονται πυρομαχικά για τα αμερικανικά οπλικά συστήματα HIMARS.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η επίσκεψη του αμερικανού προέδρου αποτελεί «εξαιρετικά σημαντική κίνηση υποστήριξης για όλους τους Ουκρανούς».

BREAKING: Photo emerges of President Biden in Kyiv pic.twitter.com/fliG8i0hdt

Biden’s here — on walkabout in central Kyiv. pic.twitter.com/l9uus74Dke