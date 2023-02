Δεν έχει τέλος το μαρτύριο, που βιώνουν οι κάτοικοι της Τουρκίας, αφού ακριβώς δύο εβδομάδες από τον φονικό σεισμό των 7,8 Ρίκτερ στα σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία, νέοι ισχυροί σεισμοί έπληξαν και πάλι την περιοχή νωρίς το βράδυ της Δευτέρας 20 Φεβρουαρίου.

Μέχρι στιγμής, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό από τον νέο σεισμό στο Χατάι και στο Σαμαντάγ, πέθαναν 4 άνθρωποι, με - περίπου - 300 να είναι τραυματίες, σύμφωνα με δημοσίευμα του TRT World Now.

Μεταξύ των νεκρών, μια γυναίκα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, η οποία και κατέληξε, όταν έπεσε πέτρα στο κεφάλι της, κατά τον σεισμό 5,8 Ρίχτερ, που σημειώθηκε.

Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε ερείπια κτηρίων που κατέρρευσαν σε τρεις τοποθεσίες, σύμφωνα με τον τούρκο υπουργό.

Ο πρώτος σεισμός ήταν 6,4 Ρίχτερ και σημειώθηκε σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, στις 19.04 (ώρα Ελλάδας, 20.04 ώρα Τουρκίας), στην επαρχία Χατάι, η οποία είχε πληγεί περισσότερο απ' όλες τις επαρχίες της Τουρκίας.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στην τοποθεσία Ντεφνέ, σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών AFAD, σε απόσταση 14 χλμ. νοτιοανατολικά της Αντιόχειας στην Τουρκία και 70 χλμ. βόρεια της Λατάκιας στη Συρία.

Μετά τον σεισμό, καταγράφηκαν δύο ακόμη δονήσεις μεγέθους 5,8 και 5,2 βαθμών στο Σαμαντάγκ.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Τουρκίας, Φουάτ Οκτάι προειδοποίησε τους πολίτες να αποφεύγουν τα κτίρια που έχουν πληγεί από τους σεισμούς.

Πανικός στην Τουρκία

Πανικός, επικράτησε κατά την διάρκεια των νέων σεισμών στην Τουρκία, όπως φαίνεται κι από βίντεο, που παρουσιάζουν την αντίδραση των ανθρώπων, που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο αεροδρόμιο.

Τα στιγμιότυπα, από την στιγμή του σεισμού συγκλονίζουν.

Να σημειώσουμε ότι τα θύματα των νέων σεισμών σεισμών προστίθενται στη μακάβρια λίστα των νεκρών από τους σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου.

Μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί περισσότεροι από 46.000 θάνατοι σε Τουρκία και Συρία, απολογισμός που θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα αυξηθεί.