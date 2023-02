Μια σιδερένια μπάλα που «ξεβράστηκε» σε παραλία της Ιαπωνίας έχει προκαλέσει «τσουνάμι» εικασιών και θεωριών για την προέλευσή της.

Η αστυνομία και οι κάτοικοι μιας παραθαλάσσιας ιαπωνικής πόλης έχουν μείνει άναυδοι από την μεγάλη σιδερένια μπάλα.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian, που επικαλείται τοπικά μέσα ενημέρωσης, η σφαίρα, με διάμετρο περίπου 1,5 μέτρο, βρίσκεται στο επίκεντρο πυρετωδών εικασιών από τότε που ξεβράστηκε στην παραλία Enshu στην πόλη Hamamatsu στην ακτή του Ειρηνικού της χώρας.

Οι τοπικές Αρχές παραδέχονται ότι δεν έχουν ιδέα τι είναι αυτό το αντικείμενο. Σύμφωνα με πυροτεχνουργούς, δεν πρόκειται να εκραγεί.

Οι εμπειρογνώμονες χρησιμοποίησαν τεχνολογία ακτίνων Χ για να εξετάσουν το εσωτερικό του. Όπως αναφέρει ο Guardian διαπίστωσαν ότι ήταν κούφιο.

Επίσης μέχρι στιγμής αυτό που είναι γνωστό είναι πως δεν πρόκειται για «αδέσποτη νάρκη» και σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η σφαίρα αποτελεί κάποιο κατασκοπευτικό εργαλείο από την Βόρειο Κορέα ή την Κίνα.

Έτσι διακινούνται εικασίες ότι πρόκειται για κατασκοπευτικό μπαλόνι, άλλοι μιλούν για Dragon Ball και άλλοι για...UFO.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat -- but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw