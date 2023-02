Αποτροπιασμό προκαλούν οι εικόνες που δείχνουν νεκρά δελφίνια, στα σώματα των οποίων έχουν χαραχτεί ομοφοβικά συνθήματα Γάλλων ψαράδων εναντίον ακτιβιστών που μάχονται κατά της υπεραλίευσης.

Aucune de nos dizaines de plaintes au sujet des dauphins capturés et non déclarés, mutilés, mangés, scarifiés… n’a jamais abouti à la moindre condamnation. L’impunité qui règne en mer entraîne toutes sortes de dérives et d’excès. L’océan a besoin de Justice. @HerveBerville pic.twitter.com/Q1UjoWPHma